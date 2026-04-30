Barclays Capital

Springer Nature Overweight

10:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Nick Dempsey lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung den guten Jahresstart des Wissenschaftsverlags mit Blick auf das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und die Marge. Zudem hob er die bestätigten Jahresziele hervor und dass der Verlag seit dem Börsengang seinen Verschuldungsgrad schneller als geplant reduziert habe. Dennoch sei die geringe Liquidität immer noch eine Herausforderung für eine Neubewertung der Aktie./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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