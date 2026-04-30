Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,92 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Nick Dempsey lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung den guten Jahresstart des Wissenschaftsverlags mit Blick auf das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und die Marge. Zudem hob er die bestätigten Jahresziele hervor und dass der Verlag seit dem Börsengang seinen Verschuldungsgrad schneller als geplant reduziert habe. Dennoch sei die geringe Liquidität immer noch eine Herausforderung für eine Neubewertung der Aktie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,60 €
|Abst. Kursziel*:
16,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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