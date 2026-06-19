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Symbol VLEEF

Deutsche Bank AG

Valeo SA Hold

10:11 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers im zweiten Quartal dürfte zum Vorjahr gesunken sein, im Vergleich zum ersten Jahresviertel aber zugelegt haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,48 €		 Abst. Kursziel*:
-3,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

10:11 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
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