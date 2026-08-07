DAX 26.319 +0,7%ESt50 6.524 +0,3%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,2260 -1,2%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.131 +0,7%Euro 1,1559 +0,0%Öl 83,55 +1,3%Gold 4.342 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Microsoft 870747 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Siemens 723610 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Gold, Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus
Top News
DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 32: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Bank of America warnt vor Euphorie am Aktienmarkt: Bull-&-Bear-Indikator sendet Extrem-Signal Bank of America warnt vor Euphorie am Aktienmarkt: Bull-&-Bear-Indikator sendet Extrem-Signal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aurubis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aurubis Aktien-Sparplan
173,60 EUR -7,90 EUR -4,35 %
STU
finanzen.net zero
Aurubis jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 8,37 Mrd. EUR

KGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 676650

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006766504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIAGF

DZ BANK

Aurubis Halten

07.08.26
Aurubis Halten
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
173,60 EUR -7,90 EUR -4,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 180 auf 173 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate der Kupferhütte bestätigten die robuste Ertragskraft des integrierten Geschäftsmodells, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Positiv wertet der Experte die Erwartung eines operativen Vorsteuergewinns am oberen Ende der Jahresprognose sowie das anhaltend starke Umfeld bei Schwefelsäure, das unter anderem durch eingeschränkte Schwefelexporte aus der Golfregion gestützt werde. Belastend wirke insbesondere der verzögerte Hochlauf von Aurubis Richmond mit einem voraussichtlich niedrigeren mittelfristigen Ergebnisbeitrag./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Halten

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
174,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
173,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

07.08.26 Aurubis Halten DZ BANK
07.08.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
14.07.26 Aurubis Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Aurubis

dpa-afx Rückenwind Anleger machen Kasse bei Aurubis-Aktien: Hohe Kupferpreise stützen - Ausblick etwas optimistischer Anleger machen Kasse bei Aurubis-Aktien: Hohe Kupferpreise stützen - Ausblick etwas optimistischer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 173 Euro - 'Halten'
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX mittags
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert zum Handelsende
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus
EQS Group EQS-News: Aurubis moves full-year guidance to upper end of forecast range after notably improved Q3
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Aurubis zu myNews hinzufügen