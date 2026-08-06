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UBS AG

Aurubis Neutral

08:01 Uhr
Aurubis Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Der verzögerte Anlauf des US-Recyclingwerks Richmond mit geringeren mittelfristigen operativen Ergebniszielen sei die leicht negative Erkenntnis des abgelaufenen Quartals, schrieb Daniel Major am Donnerstag nach dem Bericht./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Neutral

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
180,80 €		 Abst. Kursziel*:
-11,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
174,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,52%
Analyst Name:
Daniel Major 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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