Aurubis Aktie
Marktkap. 8,37 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Der verzögerte Anlauf des US-Recyclingwerks Richmond mit geringeren mittelfristigen operativen Ergebniszielen sei die leicht negative Erkenntnis des abgelaufenen Quartals, schrieb Daniel Major am Donnerstag nach dem Bericht./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Neutral
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
180,80 €
|Abst. Kursziel*:
-11,50%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
174,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,52%
|
Analyst Name:
Daniel Major
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
169,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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