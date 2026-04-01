Aurubis Aktie
Marktkap. 6,64 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Buy
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
176,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
148,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
157,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,03%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|09:06
|Aurubis Buy
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|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
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