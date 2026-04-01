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Warburg Research

Aurubis Buy

09:06 Uhr
Aurubis Buy
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Buy

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
176,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
148,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
157,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,03%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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