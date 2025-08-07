DAX 24.175 -0,1%ESt50 5.343 +0,2%Top 10 Crypto 16,03 +1,3%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.180 -0,4%Euro 1,1634 -0,3%Öl 66,83 +0,6%Gold 3.388 -0,3%
Aurubis Aktie

Aurubis Aktien-Sparplan
94,75 EUR -0,70 EUR -0,73 %
STU
Marktkap. 4,03 Mrd. EUR

KGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen und konkretisierten Jahreszielen von 93 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Strategische Projekte stärkten das Fundament des Kupferkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders für das US-Projekt Richmond würden die zugrunde liegenden Annahmen belastbarer. Vor diesem Hintergrund hob der Experte seine mittelfristigen Schätzungen an./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Aurubis

12:31 Aurubis Kaufen DZ BANK
06.08.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Aurubis Sell UBS AG
05.08.25 Aurubis Buy Baader Bank
10.07.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

