Aurubis Aktie
Marktkap. 4,03 Mrd. EURKGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen und konkretisierten Jahreszielen von 93 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Strategische Projekte stärkten das Fundament des Kupferkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders für das US-Projekt Richmond würden die zugrunde liegenden Annahmen belastbarer. Vor diesem Hintergrund hob der Experte seine mittelfristigen Schätzungen an./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
94,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
94,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|12:31
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
