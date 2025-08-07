DZ BANK

Aurubis Kaufen

12:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel Aurubis 94,75 EUR -0,70 EUR -0,73% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen und konkretisierten Jahreszielen von 93 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Strategische Projekte stärkten das Fundament des Kupferkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders für das US-Projekt Richmond würden die zugrunde liegenden Annahmen belastbarer. Vor diesem Hintergrund hob der Experte seine mittelfristigen Schätzungen an./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images