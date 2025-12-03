DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.545 +0,2%Bitcoin 76.300 -3,6%Euro 1,1638 -0,1%Öl 63,66 +0,5%Gold 4.215 +0,1%
Airbus Aktie

196,54 EUR -0,80 EUR -0,41 %
STU
196,92 EUR -0,30 EUR -0,15 %
GVIE
Marktkap. 156,39 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

17:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
196,54 EUR -0,80 EUR -0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers im November hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Auslieferung der restlichen Jets, um das gesenkte Jahresziel noch zu erreichen, sei Airbus durchaus in der Lage./rob/niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
197,70 €		 Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
196,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

17:41 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12:56 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktienbewertung Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
dpa-afx Airbus-Aktie dennoch fester: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Nachmittag stärker
finanzen.net Zuversicht in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Airbus SE-Aktie erhält Buy
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 mittags
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Freitagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
MotleyFool Why Airbus Stock Stalled on Thursday
Benzinga Airbus Cuts 2025 Delivery Target After A320 Fuselage Issue
Zacks Airbus Reduces 2025 Delivery Target: Is Your Aerospace ETF Still Safe?
MotleyFool Why Is Airbus Stock Up Today?
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
Business Times Airbus cuts 2025 delivery target after issues with top-selling jet
Financial Times Airbus cuts delivery target after problems with A320 aircraft
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance
