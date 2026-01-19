UBS AG

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Ignacio Cerezo zeigte sich optimistisch im Hinblick auf die Zahlen der spanischen Großbank für das vierte Quartal. Der bestätigte Jahresausblick signalisiere ein Übertreffen seiner Prognosen und der aktuellen Konsensschätzungen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

