Danone Aktie
Marktkap. 46,54 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der unerwartet starke Umsatzeinbruch im ersten Quartal durch einen Rückruf sei sicherlich unerfreulich, schrieb Warren Ackerman am Montag. Die langfristigen Auswirkungen davon dürften aber begrenzt bleiben. Er hofft auf einen erreichten Tiefpunkt im US-Geschäft als Grundlage für ein 2026 wieder ausgewogeneres Wachstum - mit geringerer Abhängigkeit von China./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:01
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
