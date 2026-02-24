DAX 25.058 +0,3%ESt50 6.149 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4225 +2,9%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.284 +1,6%Euro 1,1794 +0,2%Öl 70,92 -0,4%Gold 5.195 +1,0%
Danone Aktie

72,10 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
65,71 CHF -0,02 CHF -0,04 %
BRX
Marktkap. 46,54 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Barclays Capital

Danone Overweight

23.02.26
Danone Overweight
Danone S.A.
72,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der unerwartet starke Umsatzeinbruch im ersten Quartal durch einen Rückruf sei sicherlich unerfreulich, schrieb Warren Ackerman am Montag. Die langfristigen Auswirkungen davon dürften aber begrenzt bleiben. Er hofft auf einen erreichten Tiefpunkt im US-Geschäft als Grundlage für ein 2026 wieder ausgewogeneres Wachstum - mit geringerer Abhängigkeit von China./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

