Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 36,21 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

10:51 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
206,10 EUR 0,50 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Bei Heidelberg Materials und Holcim drehten sich die Diskussionen vor den anstehenden Geschäftsberichten weniger darum, ob sie gut ausfallen und wie der Ausblick wird, sondern ob gute Ergebnisse überhaupt honoriert werden, schrieb Julian Radlinger am Montag. Angesichts der politischen Unsicherheit um die Zukunft des europäischen Emissionshandels (ETS) könnte es auch sein, dass ein Kursanstieg schnell wieder zum Ausstieg genutzt wird./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
206,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
206,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,15%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

20.02.26 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
16.02.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

