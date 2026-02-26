DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.546 -0,4%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.579 -1,3%Bitcoin 55.467 -3,0%Euro 1,1816 +0,1%Öl 72,57 +2,3%Gold 5.242 +1,2%
Deutsche Telekom Aktie

Marktkap. 162,85 Mrd. EUR

KGV 14,12 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Deutsche Telekom Kaufen

19:26 Uhr

19:26 Uhr
Deutsche Telekom Kaufen
Deutsche Telekom AG
33,94 EUR 0,92 EUR 2,79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bonner hätten 2025 trotz negativer Währungseinflüsse ihren Wachstumskurs fortgesetzt und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
34,11 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
33,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

19:26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
26.02.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

