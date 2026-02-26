Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 162,85 Mrd. EURKGV 14,12 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bonner hätten 2025 trotz negativer Währungseinflüsse ihren Wachstumskurs fortgesetzt und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
34,11 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
33,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|19:26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
