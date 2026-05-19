ASML NV Aktie

1.283,40 EUR +26,80 EUR +2,13 %
STU
1.174,10 CHF +23,29 CHF +2,02 %
BRX
Marktkap. 487,32 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ASML biete das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis im Sektor, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Die Papiere sind sein "Top Pick". Die Sorgen vor Kapazitätsengpässen bei Lithographie-Systemen seien überzogen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.900,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.251,00 €		 Abst. Kursziel*:
51,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.283,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,04%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.600,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

