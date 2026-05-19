ASML NV Aktie
Marktkap. 487,32 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ASML biete das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis im Sektor, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Die Papiere sind sein "Top Pick". Die Sorgen vor Kapazitätsengpässen bei Lithographie-Systemen seien überzogen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.900,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.251,00 €
|Abst. Kursziel*:
51,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.283,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,04%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.600,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|08:01
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
