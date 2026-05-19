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Marktkap. 146,71 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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WKN 860180

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Symbol SBGSF

Barclays Capital

Schneider Electric Overweight

13:21 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
261,60 EUR 6,80 EUR 2,67%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
307,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
261,30 €		 Abst. Kursziel*:
17,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
261,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,35%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
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