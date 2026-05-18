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Marktkap. 503,59 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Barclays Capital

ASML NV Overweight

13:16 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Partnerschaft zwischen ASML und Tata Electronics bezeichnete Analyst Simon Coles am Montagabend als wichtigen Meilenstein für Indiens Ambitionen in Bezug auf Halbleiter-Fertigung. Coles ist diesbezüglich optimistisch, auch wenn Indien hier noch einen langen Weg vor sich habe./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
1.575,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.252,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,78%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.251,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,84%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.557,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

13:16 ASML NV Overweight Barclays Capital
15.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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