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Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

13:16 Uhr
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach starkem Start hätten sich die Verschreibungen für die Anfangsdosis der Abnehmpille Wegovy auf höherem Niveau stabilisiert, ohne dass eine deutliche Verschlechterung nach der Einführung des Konkurrenzmittels Foundayo von Lilly erkennbar wäre, schrieb James Gordon am Montagabend mit Blick auf die jüngsten Verschreibungsdaten in der letzten Woche bis Mitte Mai./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
37,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:16 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
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08.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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