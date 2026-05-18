Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 177,92 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach starkem Start hätten sich die Verschreibungen für die Anfangsdosis der Abnehmpille Wegovy auf höherem Niveau stabilisiert, ohne dass eine deutliche Verschlechterung nach der Einführung des Konkurrenzmittels Foundayo von Lilly erkennbar wäre, schrieb James Gordon am Montagabend mit Blick auf die jüngsten Verschreibungsdaten in der letzten Woche bis Mitte Mai./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
37,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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