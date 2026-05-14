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Marktkap. 105,58 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
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WKN A41NM1

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Hold

13:11 Uhr
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
49,76 EUR 0,43 EUR 0,86%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Insgesamt habe der Konsumgüterhersteller trotz möglichen Gegenwinds von der Konjunktur Zuversicht zum Ausdruck gebracht für die diesjährigen Ziele, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Treffen mit dem Konzern. Zunehmender Gegenwind in den größten Schwellenländer-Märkten von Unilever geben es offenbar noch nicht./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

13:11 Unilever Hold Deutsche Bank AG
18.05.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13.05.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Unilever Overweight Barclays Capital
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