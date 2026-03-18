Unilever-Aktie gewinnt: Gespräche über möglichen Verkauf der Lebensmittelsparte
Unilever hat Gespräche mit dem US-Unternehmen McCormick über sein Lebensmittelgeschäft bestätigt.
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Wie der Konsumgüterkonzern mitteilte, hat er ein Angebot für seine Lebensmittelsparte von dem Gewürzhersteller erhalten.
"Das Board ist der Ansicht, dass Foods ein äußerst attraktives Geschäft mit einem starken Finanzprofil ist, das von marktführenden Marken in wachsenden Kategorien angeführt wird", teilte Unilever am Freitag mit. Das Unternehmen sei zuversichtlich, was die Zukunft der Einheit als Teil von Unilever angehe, fügte es hinzu.
Von McCormick
Beide Unternehmen teilten weiter mit, dass es keine Gewissheit gebe, dass eine Transaktion vereinbart werde.
Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen über Verhandlungen der beiden Unternehmen berichtet. McCormick hat einen Marktwert von etwa 14,8 Milliarden US-Dollar. Unilevers Marktwert liegt bei fast 140 Milliarden US-Dollar, wobei das Lebensmittelgeschäft, zu dem Marken wie Knorr, Pfanni und Maizena gehören, Dutzende Milliarden Dollar wert sein könnte.
Die Unilever-Aktie notiert in London zeitweise 1,21 Prozent stärker bei 46,29 Pfund.
DJG/DJN/mgo/sha
DOW JONES
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