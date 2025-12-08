Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5500 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Unilever sei im fundamentalen Umbruch. Der Konzern dürfte von der Konsumbelebung in Indien am stärksten profitieren./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,78 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|19.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
