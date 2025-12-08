DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 -2,7%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Barclays Capital

Unilever Overweight

08:31 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5500 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Unilever sei im fundamentalen Umbruch. Der Konzern dürfte von der Konsumbelebung in Indien am stärksten profitieren./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

19.01.26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Unilever Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

