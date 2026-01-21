DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.929 -0,5%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,81 -1,4%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.270 +0,2%Euro 1,1735 -0,2%Öl 64,42 +0,0%Gold 4.943 +0,1%
RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
51,64 EUR +0,36 EUR +0,70 %
STU
Marktkap. 37,54 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Regierungspolitik und der KI-getriebene Strombedarf von Rechenzentren dürften die Entwicklung der EU-Infrastruktur maßgeblich beeinflussen, schrieb das Analystenteam um Andrew Lobbenberg in einem am Freitag vorliegenden Infrastrukturausblick auf 2026 für mehrere Branchen. Die Experten bevorzugen Energieversorger (integriert und erneuerbar), ausgewählte Flughäfen sowie etablierte Telekommunikationsunternehmen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,76 €		 Abst. Kursziel*:
0,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,70%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

