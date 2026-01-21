RWE Aktie
Marktkap. 37,54 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Regierungspolitik und der KI-getriebene Strombedarf von Rechenzentren dürften die Entwicklung der EU-Infrastruktur maßgeblich beeinflussen, schrieb das Analystenteam um Andrew Lobbenberg in einem am Freitag vorliegenden Infrastrukturausblick auf 2026 für mehrere Branchen. Die Experten bevorzugen Energieversorger (integriert und erneuerbar), ausgewählte Flughäfen sowie etablierte Telekommunikationsunternehmen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,76 €
|Abst. Kursziel*:
0,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
51,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,70%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research