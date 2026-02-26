Stellantis Aktie
Marktkap. 18,68 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns habe die Geschäftsziele für 2026 bekräftigt, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
6,91 €
|Abst. Kursziel*:
-13,12%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
6,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,88%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|13:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
