Stellantis Aktie

6,89 EUR +0,07 EUR +1,06 %
8,15 USD +0,10 USD +1,18 %
Marktkap. 18,68 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns habe die Geschäftsziele für 2026 bekräftigt, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
6,91 €		 Abst. Kursziel*:
-13,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
6,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,88%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

13:21 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
11:46 Stellantis Buy UBS AG
10:16 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Tiefrote Bilanz Stellantis-Aktie dreht auf grünes Terrain: Opel-Mutter und VW-Rivale fährt riesigen Verlust ein Stellantis-Aktie dreht auf grünes Terrain: Opel-Mutter und VW-Rivale fährt riesigen Verlust ein
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Euronext-Handel CAC 40 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagmittag
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Freitagmittag stärker
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag im Minus
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Stellantis ziehen nach Analystenkonferenz deutlich an
Financial Times Stellantis warns of higher US tariff costs as it reports €22bn loss
Cointelegraph Gate secures Maltese payments license to expand EU fiat and stablecoin services
Cointelegraph Gate secures Maltese payments license to expand EU fiat and stablecoin services
Cointelegraph TRM Labs, Finray Technologies partner for crypto and fiat monitoring
Benzinga How Do Investors Really Feel About Stellantis NV?
Cointelegraph Bitcoin’s tech stock divergence is a ‘fire alarm’ for fiat: Arthur Hayes
FOX Business Stellantis issues 'do not drive' warning for 225,000 vehicles over dangerous air bag issue
Benzinga Gartner, Stellantis, And Novo Nordisk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Feb. 2-Feb. 6): Are the Others in Your Portfolio?
