DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte! Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
6,09 EUR -0,06 EUR -0,96 %
STU
7,39 USD +0,12 USD +1,65 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,56 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

UBS AG

Stellantis Buy

09:06 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,09 EUR -0,06 EUR -0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 12,00 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Großreinemachen des Autokonzerns sei schlimmer ausgefallen als gedacht, schrieb Patrick Hummel am Sonntagabend. Die Kapitulation der Käufer und mehr als 7 Milliarden Euro an Marktwertverlust seien allerdings nicht gerechtfertigt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,03 €		 Abst. Kursziel*:
60,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,30%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

09:06 Stellantis Buy UBS AG
08:56 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
08:01 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 Stellantis Buy UBS AG
06.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein
dpa-afx Stellantis-Aktie -27 Prozent: Milliardenabschreibung drückt den Gewinn tief ins Minus - Dividende gestrichen
finanzen.net Gewinne in Paris: Letztendlich Pluszeichen im CAC 40
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag im Sinkflug
Dow Jones LG Energy Solution-Aktie in Rot: Übernahme von Stellantis-Anteilen an NextStar Energy
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit Gewinnen
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein
dpa-afx ROUNDUP: Stellantis schockt mit Riesenabschreibung für US-Elektroauto-Kehrtwende
Benzinga Gartner, Stellantis, And Novo Nordisk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Feb. 2-Feb. 6): Are the Others in Your Portfolio?
Business Times Europe: Stoxx 600 rebounds in broad based gains; Stellantis plunge drags auto stocks
FOX Business Stellantis takes massive $26B hit after changing EV strategy
FOX Business Stellantis takes massive $26B hit after moving away from EVs
Benzinga Stellantis Flags Big Profit Miss, 2026 Outlook Looks Weak
Korea Times LG Energy Solution to take full control of Canadian battery JV with Stellantis
MarketWatch Jeep maker Stellantis facing worst-ever stock rout as it takes $26 billion hit over miscalculating EV demand
Business Times Stellantis plunges after taking 22 billion euros hit on EVs
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen