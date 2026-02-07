Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis nach Geschäftszahlen des Autoherstellers mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr und auch der Ausblick seien enttäuschend gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag. Sie lägen deutlich unter den Markterwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT

