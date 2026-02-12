DZ BANK

Airbus SE Kaufen

19:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen und Ausblick von 238 auf 227 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die wichtigsten Eckdaten für 2025 seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für 2026 in Aussicht gestellten Flugzeugauslieferungen hätten jedoch enttäuscht. Er reduzierte seine Schätzungen für 2026 und 2027./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

