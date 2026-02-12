Airbus Aktie
Marktkap. 155,11 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen und Ausblick von 238 auf 227 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die wichtigsten Eckdaten für 2025 seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für 2026 in Aussicht gestellten Flugzeugauslieferungen hätten jedoch enttäuscht. Er reduzierte seine Schätzungen für 2026 und 2027./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Kaufen
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
186,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
187,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|19:01
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|19:01
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|19:01
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)