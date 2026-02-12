DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.518 -0,5%Top 10 Crypto 8,5330 -2,9%Nas 22.619 -0,6%Bitcoin 56.427 +0,1%Euro 1,1770 -0,1%Öl 71,68 +1,9%Gold 4.988 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken
Standard Lithium-Aktie: Vom Technologie-Startup zum Lithium-Lieferanten für die US-Batterieindustrie Standard Lithium-Aktie: Vom Technologie-Startup zum Lithium-Lieferanten für die US-Batterieindustrie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
187,40 EUR -12,80 EUR -6,39 %
STU
186,30 EUR -14,85 EUR -7,38 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 155,11 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

DZ BANK

Airbus SE Kaufen

19:01 Uhr
Airbus SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
187,40 EUR -12,80 EUR -6,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen und Ausblick von 238 auf 227 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die wichtigsten Eckdaten für 2025 seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für 2026 in Aussicht gestellten Flugzeugauslieferungen hätten jedoch enttäuscht. Er reduzierte seine Schätzungen für 2026 und 2027./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Kaufen

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
186,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
187,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

19:01 Airbus Kaufen DZ BANK
13:06 Airbus Buy Deutsche Bank AG
11:51 Airbus Buy UBS AG
10:01 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:26 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Viertes Quartal Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
finanzen.net DAX aktuell: DAX am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt
MarketWatch Airbus can’t get enough engines. The stock is falling.
Financial Times Airbus blames engine supplier Pratt & Whitney as it trims output target
Business Times Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results
Business Times Airbus wins major order for A350 widebody jets from Air Canada
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen