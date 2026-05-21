Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 57,95 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch im Lebensversicherungsbereich habe man unter der Marktvolatilität gelitten. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
38,96 €
|Abst. Kursziel*:
-26,85%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
38,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,36%
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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