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ISIN IT0000062072

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Symbol ARZGF

Barclays Capital

Assicurazioni Generali Underweight

09:01 Uhr
Assicurazioni Generali Underweight
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
38,70 EUR -0,29 EUR -0,74%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch im Lebensversicherungsbereich habe man unter der Marktvolatilität gelitten. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
38,96 €		 Abst. Kursziel*:
-26,85%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
38,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,36%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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