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Marktkap. 29,11 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
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WKN 840221

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Symbol HVRRF

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

08:46 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
244,00 EUR 1,20 EUR 0,49%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 239 auf 246 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
246,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
244,60 €		 Abst. Kursziel*:
0,57%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
244,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
300,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12.05.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
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