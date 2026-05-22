easyJet Aktie
Marktkap. 3,22 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 635 auf 555 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Kennzahlen des Billigfliegers für das erste Geschäftshalbjahr hätten sich verbessert, schrieb Jarrod Castle am Freitagabend. Angesichts der unsicheren Entwicklung der Flugpreise habe er jedoch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 von +1 auf -2 Prozent reduziert. Die Aktie hält er für ungerechtfertigterweise niedrig bewertet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Buy
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,55 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,37 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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