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Marktkap. 3,22 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
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Symbol EJTTF

UBS AG

easyJet Buy

11:11 Uhr
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,39 EUR -0,02 EUR -0,48%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 635 auf 555 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Kennzahlen des Billigfliegers für das erste Geschäftshalbjahr hätten sich verbessert, schrieb Jarrod Castle am Freitagabend. Angesichts der unsicheren Entwicklung der Flugpreise habe er jedoch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 von +1 auf -2 Prozent reduziert. Die Aktie hält er für ungerechtfertigterweise niedrig bewertet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Buy

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,55 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,37 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

11:11 easyJet Buy UBS AG
25.05.26 easyJet Overweight Barclays Capital
22.05.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
22.05.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.05.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
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