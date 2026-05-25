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Symbol DLVHF

Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

12:26 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
38,00 EUR 0,50 EUR 1,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas ging am Montagabend auf die Pläne von Uber ein, den deutschen Essenslieferanten zu übernehmen. Einen Deal in Höhe von 40 Euro je Aktie würde sie für attraktiv halten für die Delivery-Hero-Anteilseigner. Wettbewerbsrechtlich sieht sie auch geringere Hürden als in anderen Szenarien der Branchenkonsolidierung. Die Perlen von Delivery Hero seien das Korea-Geschäft und die MENA-Region - beide mit zuletzt positiver Entwicklung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
37,69 €		 Abst. Kursziel*:
-25,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
38,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,32%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

12:51 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
12:26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
25.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
25.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
25.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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