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STRATEC Aktie

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19,40 EUR +0,68 EUR +3,63 %
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Marktkap. 233,39 Mio. EUR

Div. Rendite 2,67%
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Symbol SRBZF

Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

13:06 Uhr
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
19,40 EUR 0,68 EUR 3,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Jan Koch geht davon aus, dass sich das Geschäft des Spezialisten für vollautomatische Analysengeräte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt etwas gebessert hat. Dabei setzt er vor allem auf eine Normalisierung bei Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Hold

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,25%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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