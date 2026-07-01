STRATEC Aktie
Marktkap. 233,39 Mio. EURDiv. Rendite 2,67%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Jan Koch geht davon aus, dass sich das Geschäft des Spezialisten für vollautomatische Analysengeräte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt etwas gebessert hat. Dabei setzt er vor allem auf eine Normalisierung bei Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Hold
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,25%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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