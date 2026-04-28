STRATEC Aktie

17,78 EUR +0,28 EUR +1,60 %
STU
Marktkap. 225,86 Mio. EUR

KGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55

ISIN DE000STRA555

Symbol SRBZF

STRATEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Analysesysteme nehme an Fahrt auf, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den neuen Mittelfristzielen neben den endgültigen Quartalszahlen. Mit Blick auf 2030 sieht er das Wachstumsziel klar über den Markterwartungen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC Hold

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,28 €		 Abst. Kursziel*:
33,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,36%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

11:21 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
08:26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu STRATEC SE

EQS Group EQS-News: STRATEC BERICHTET FINALE ZAHLEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025
EQS Group EQS-AFR: STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net STRATEC SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 22.899 Punkte - Stratec nach Zahlen schwach
EQS Group EQS-Adhoc: STRATEC BERICHTET WERTMINDERUNGEN UND VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN 2025 UND GIBT AUSBLICK AUF 2026
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net So stuften die Analysten die STRATEC SE-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro
EQS Group EQS-News: STRATEC REPORTS FINAL RESULTS FOR 2025 FINANCIAL YEAR
EQS Group EQS-AFR: STRATEC SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: STRATEC POSTS IMPAIRMENTS, REPORTS PRELIMINARY RESULTS FOR 2025, AND OFFERS GUIDANCE FOR 2026
EQS Group EQS-PVR: STRATEC SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
