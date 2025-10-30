STRATEC Aktie
Marktkap. 274,72 Mio. EURKGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikkonzerns vom Vortag wegen temporärer Lieferkettenprobleme sei Ergebnis handelspolitischer Spannungen sowie chinesischer Exportbeschränkungen für Seltene Erden, schrieb Jan Koch in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRATEC
Zusammenfassung: STRATEC Hold
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,30 €
|Abst. Kursziel*:
28,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,58%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STRATEC SE
|12:16
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:16
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.05.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|24.04.25
|STRATEC Buy
|Warburg Research
|28.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.24
|STRATEC Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.21
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|09.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|05.11.20
|STRATEC Sell
|Warburg Research
|12:16
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.25
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG