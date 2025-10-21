DAX 24.040 -0,5%ESt50 5.645 +0,1%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.258 +1,6%Euro 1,1599 -0,1%Öl 65,68 +2,1%Gold 4.119 +0,6%
STRATEC Aktie

STRATEC Aktien-Sparplan
27,65 EUR -0,95 EUR -3,32 %
STU
Marktkap. 350,7 Mio. EUR

KGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55

ISIN DE000STRA555

Symbol SRBZF

Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

11:06 Uhr
STRATEC SE Hold
STRATEC SE
27,65 EUR -0,95 EUR -3,32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zahlen des Diagnostikkonzerns dürfte erneut ein schwaches Quartal mit einem weiter nachlassenden Umsatzwachstum belegen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ähnlich wie 2024 dürften Auslieferungen ins Schlussquartal verschoben worden sein. Dieses müsse dann eine deutlich verbesserte Profitabilität zeigen, um die für das Jahr angepeilte Marge zu erreichen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC Hold

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
45,65 €		 Abst. Kursziel*:
-34,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

11:06 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 STRATEC Halten DZ BANK
10.09.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.25 STRATEC Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.08.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu STRATEC SE

