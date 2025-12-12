DAX24.881 +0,1%Est505.939 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.976 -0,2%Euro1,1746 -0,1%Öl65,26 +1,3%Gold4.936 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

23.01.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
22,90 EUR 0,50 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec (STRATEC SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DatumRatingAnalyst
12:46STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:46STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
22.08.2025STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

