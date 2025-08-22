Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh

