ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 11. bzw. 22. Dezember

11.12.25 06:19 Uhr
DOW JONES--Folgende Änderungen werden - sofern nicht anders angegeben - zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

AUFNAHME

- Ottobock

HERAUSNAHME

- PNE

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

+ S&P-500

AUFNAHME

- Ares Management (per 11. Dezember)

- Carvana

- Comfort Systems USA

- CRH

HERAUSNAHME

- Kellanova (per 11. Dezember)

- LKQ

- Mohawk Industries

- Solstice Advanced Materials

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

