DAX aktuell

Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve steht dem deutschen Aktienmarkt trotz starker Vorgaben ein roter Start bevor.

Der DAX war am Vortag 0,13 Prozent im Minus bei 24.130,14 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Donnerstag zeichnen sich weitere Startverluste ab.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed senkt Leitzinsen wie erwartet

Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des DAX am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen.

In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv.

Oracle als Belastungsfaktor

Nachbörslich drehte sich jedoch der Wind, angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle sowie höherer Investitionen in den Ausbau des KI-Geschäfts, die das Unternehmen avisierte. Die Aktien brachen deutlich ein und dürften insbesondere SAP am Donnerstag belasten.

