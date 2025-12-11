DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -4,7%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.088 -2,0%Euro1,1684 -0,1%Öl61,89 -1,0%Gold4.210 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht
Top News
VW-Aktie: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden VW-Aktie: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden
Fed hat die Leitzinsen gesenkt: DAX dürfte dennoch mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten Fed hat die Leitzinsen gesenkt: DAX dürfte dennoch mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten
DAX aktuell

Fed hat die Leitzinsen gesenkt: DAX dürfte dennoch mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten

11.12.25 07:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Verlusten erwartet - Bilanz von Oracle als Faktor | finanzen.net

Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve steht dem deutschen Aktienmarkt trotz starker Vorgaben ein roter Start bevor.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.130,1 PKT -32,5 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Der DAX war am Vortag 0,13 Prozent im Minus bei 24.130,14 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Donnerstag zeichnen sich weitere Startverluste ab.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed senkt Leitzinsen wie erwartet

Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des DAX am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen.

In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv.

Oracle als Belastungsfaktor

Nachbörslich drehte sich jedoch der Wind, angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle sowie höherer Investitionen in den Ausbau des KI-Geschäfts, die das Unternehmen avisierte. Die Aktien brachen deutlich ein und dürften insbesondere SAP am Donnerstag belasten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

