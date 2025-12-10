DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 ±0,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin78.951 -1,0%Euro1,1692 +0,6%Öl62,66 +0,9%Gold4.229 +0,5%
Ergebnisse im Blick

Oracle-Aktie bricht ein: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz enttäuscht

10.12.25 22:10 Uhr
NYSE-Wert Oracle-Aktie mit Verlusten: SAP-Rivale schraubt Gewinn deutlich hoch - Erlöse schwächer als erwartet | finanzen.net

Der US-Softwareriese Oracle hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen die Ergebnisse für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
191,10 EUR 0,50 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
210,25 EUR 0,10 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Oracle hat im abgelaufenen Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,26 US-Dollar erzielt und damit dem Vorjahreswert von 1,10 US-Dollar deutlich übertroffen. Damit verdiente Oracle zudem erheblich mehr als am Markt erwartet worden war, die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 1,64 US-Dollar belaufen.

Für den Umsatz des SAP-Konkurrenten hatten Experten unterdessen einen Wert von 16,19 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, tatsächlich erlöste Oracle im Berichtsquartal 16,1 Milliarden US-Dollar - nach 14,06 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Oracle-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 7,36 Prozent tiefer bei 206,71 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
04.12.2025SAP SE BuyUBS AG
04.12.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025SAP SE BuyUBS AG
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
