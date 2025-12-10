Alibaba-Aktie steigt: Chinesische Tech-Giganten signalisieren wohl Interesse an NVIDIA H200-Chips
Chinesische Technologieunternehmen wie ByteDance und Alibaba haben offenbar NVIDIA wegen des Kaufs des leistungsstarken KI-Chips H200 kontaktiert.
Werte in diesem Artikel
• ByteDance und Alibaba haben bei NVIDIA Kaufinteresse am H200 KI-Chip bekundet
• US-Präsident Donald Trump hat den Export des H200, NVIDIAs zweitstärkstem KI-Chip, nach China genehmigt
• So reagieren die Aktien von Alibaba und NVIDIA
Interesse trotz politischer Unwägbarkeiten
Führende chinesische Technologieunternehmen wie ByteDance und Alibaba signalisieren einem Reuters-Bericht zufolge Interesse am Kauf des leistungsstarken KI-Chips H200 von NVIDIA. Dies folgt auf eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, der den Export der H200-Chipsysteme der Hopper-Generation von NVIDIA nach China unter Auflagen erlauben will. Die chinesischen Unternehmen seien dem Vernehmen nach daran interessiert, große Bestellungen für den Chip aufzugeben, sobald die Genehmigung durch Peking vorliegt.
Der H200-Chip ist für das Training von KI-Modellen konzipiert und wird in seiner Leistung als deutlich überlegen gegenüber heimischen und den zuvor für China angepassten NVIDIA-Modellen angesehen. Der H200 ist laut Berichten fast sechsmal so leistungsfähig wie der H20, der bisher stärkste Chip, der legal in die Volksrepublik exportiert werden durfte.
Peking zögert mit Freigabe
Die Entscheidung der US-Regierung schafft eine komplexe Situation, da die chinesische Regierung bisher keine klare Antwort auf Trumps Ankündigung gegeben hat. Berichten zufolge haben chinesische Regulierungsbehörden Vertreter von Unternehmen wie Alibaba, ByteDance und Tencent Holdings versammelt, um deren Nachfrage nach dem H200 zu ermitteln so Reuters weiter. Die Unternehmen wurden wohl informiert, dass die Entscheidung Pekings bald mitgeteilt werde.
Chinesische Unternehmen sehen im H200 einen großen Nutzen, insbesondere da dessen Fähigkeiten im KI-Training die inländischen Äquivalente übertreffen, welche sich eher für Inferenzaufgaben eignen. Beobachter erwarten, dass chinesische Tech-Konzerne große Mengen des Chips kaufen werden, um im Bereich des KI-Trainings führend zu bleiben. Es wird jedoch erwartet, dass die Behörden die Kaufanfragen prüfen und die Unternehmen zur Angabe der Verwendungszwecke auffordern könnten.
Die politische Genehmigung des H200-Exports durch die USA ist an eine strenge Bedingung geknüpft: 25 Prozent des Umsatzes aus diesen Geschäften müssen an die amerikanische Regierung abgeführt werden. Die leistungsfähigsten, neuesten Modelle von NVIDIA, wie die Blackwell- und die kommende Rubin-Linie, bleiben weiterhin von den Exportbeschränkungen ausgenommen.
Aktien reagieren uneinheitlich
Die Aktien von Alibaba verzeichnen an der NASDAQ zeitweise einen Anstieg von 2,54 Prozent und notieren bei 160,10 US-Dollar. Im Gegensatz dazu zeigt die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ eine negative Reaktion und gibt zeitweise 0,14 Prozent auf 184,71 US-Dollar nach.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alibaba News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen