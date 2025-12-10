DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.600 -0,2%Euro1,1629 ±0,0%Öl62,09 -0,1%Gold4.215 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet "Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
Tesla-Kritik

"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Viel zu überbewertet

10.12.25 03:17 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla: "Big Short"-Starinvestor Michael Burry hält Tesla für "lächerlich überbewertet" | finanzen.net

Michael Burry hat sich das nächste prominente Ziel vorgenommen. Nach seinen Short-Wetten gegen NVIDIA und Palantir nimmt er nun Tesla ins Visier.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
273,40 EUR 4,05 EUR 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,62 EUR -0,38 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
156,12 EUR 0,70 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
384,05 EUR 7,10 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Michael Burry bezeichnet Teslas Marktkapitalisierung als "lächerlich überbewertet"
• Investor kritisiert eine jährliche Aktionärsverwässerung von 3,6 Prozent ohne Rückkäufe
• Musks Vergütungspaket von bis zu einer Billion US-Dollar werde die Verwässerung weiter verschärfen

Wer­bung

Burry kritisiert Verwässerung und Musk-Vergütung

Ende November 2025 veröffentlichte Burry auf seinem kostenpflichtigen Substack-Newsletter "Cassandra Unchained" einen Beitrag zur sogenannten "tragischen Algebra" aktienbasierter Vergütungen. Tesla diente dabei als zentrales Beispiel. Laut CNBC, das den Newsletter einsehen konnte, kritisierte Burry, dass Tesla seine Aktionäre jährlich um 3,6 Prozent verwässere, ohne Aktienrückkäufe anzubieten.

Burrys Fazit fiel deutlich aus: Teslas Marktkapitalisierung sei "lächerlich überbewertet" - und das schon seit langem. Die kürzlich von den Aktionären genehmigte Vergütung für Musk im Wert von bis zu einer Billion US-Dollar werde die Verwässerung weiter verschärfen. Bei der Aktionärsversammlung im November erhielt das Paket 75 Prozent Zustimmung - obwohl die beiden größten Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS dagegen votiert hatten.

Seitenhieb auf den "Elon-Kult"

Neben der Bewertungskritik teilte Burry auch gegen die Strategie von Tesla aus. Er bezeichnete die Anhänger Musks als "Elon-Kult", der sich zunächst voll auf Elektroautos konzentriert habe - bis Konkurrenz aufkam. Dann sei man auf autonomes Fahren umgeschwenkt, bis auch dort Wettbewerber erschienen. Nun setze man alles auf Roboter - bis auch dort die Konkurrenz auftauche.

Wer­bung

Eine eigene Position in Tesla-Aktien legte Burry nicht offen. Allerdings hatte er im November Short-Wetten gegen NVIDIA und Palantir über Put-Optionen bekannt gegeben. Bereits 2021 wettete Burry gegen Tesla-Aktien im Wert von 530 Millionen US-Dollar, stieg aber nach wenigen Monaten aus und bezeichnete das Engagement damals als reinen Trade.

Wall Street bleibt optimistisch

Während Burry warnt, zeigt sich die Wall Street zuletzt bullish. So stufte Melius Research Tesla Ende November als "Must-Own" ein - mit Verweis auf die Fortschritte beim autonomen Fahren. Auch Stifel erhöhte das Kursziel und bekräftigte die Kaufempfehlung.

Tesla dominierte den US-Markt für Elektrofahrzeuge laut Cox Automotive im August 2025 mit einem Marktanteil von rund 41 Prozent. Allerdings ist dieser Anteil in den vergangenen Jahren zurückgegangen, da Wettbewerber mehr Elektromodelle auf den Markt bringen. Bei Robotaxis und humanoiden Robotern - den erklärten Zukunftsfeldern von Tesla - steht das Unternehmen in Konkurrenz zu Waymo von Alphabet und dem chinesischen Robotik-Start-up Unitree.

Wer­bung

Für die vollständige Auszahlung von Musks Vergütungspaket müsste Teslas Börsenwert auf 8,5 Billionen US-Dollar steigen - etwa das Sechsfache des aktuellen Niveaus.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jim Spellman/WireImage/Getty Images, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen