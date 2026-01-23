DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.737 +0,2%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 4 im Überblick

24.01.26 03:30 Uhr
TecDAX in KW 4: Diese Tech-Aktien überzeugten - andere enttäuschten | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 4 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.723,8 PKT 18,8 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 4

Platz 30: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 04/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 16.01.2026 und dem 23.01.2026. Stand ist der 23.01.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 29: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -28,09 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 28: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -6,48 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 27: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -6,10 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 26: HENSOLDT

HENSOLDT: -5,71 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 25: Kontron

Kontron: -5,68 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 24: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,95 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 23: Siltronic

Siltronic: -3,35 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 22: Drägerwerk

Drägerwerk: -3,23 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 21: Ottobock

Ottobock: -2,99 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 20: ATOSS Software

ATOSS Software: -2,86 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 19: Bechtle

Bechtle: -2,80 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 18: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -2,35 Prozent

Quelle: evotec

Platz 17: SAP SE

SAP SE: -2,09 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 16: CANCOM SE

CANCOM SE: -1,05 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 15: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,58 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 14: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 0,04 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 13: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0,37 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 12: United Internet

United Internet: 0,63 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 11: JENOPTIK

JENOPTIK: 0,80 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 10: Infineon

Infineon: 0,87 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 9: TeamViewer

TeamViewer: 1,22 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 8: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 1,85 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 7: IONOS

IONOS: 2,20 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 6: 1&1

1&1: 2,52 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 5: Nagarro SE

Nagarro SE: 2,64 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 4: Nordex

Nordex: 4,11 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 3: freenet

freenet: 5,08 Prozent

Quelle: freenet

Platz 2: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 6,09 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 14,74 Prozent

Quelle: SMA Solar

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

