Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 4 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 4 im Überblick.
Platz 30: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 04/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 16.01.2026 und dem 23.01.2026. Stand ist der 23.01.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 29: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -28,09 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 28: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -6,48 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 27: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -6,10 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 26: HENSOLDT
HENSOLDT: -5,71 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 25: Kontron
Kontron: -5,68 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 24: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,95 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 23: Siltronic
Siltronic: -3,35 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 22: Drägerwerk
Drägerwerk: -3,23 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 21: Ottobock
Ottobock: -2,99 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 20: ATOSS Software
ATOSS Software: -2,86 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 19: Bechtle
Bechtle: -2,80 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 18: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -2,35 Prozent
Quelle: evotec
Platz 17: SAP SE
SAP SE: -2,09 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 16: CANCOM SE
CANCOM SE: -1,05 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 15: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,58 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 14: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 0,04 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 13: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0,37 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 12: United Internet
United Internet: 0,63 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 11: JENOPTIK
JENOPTIK: 0,80 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 10: Infineon
Infineon: 0,87 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 9: TeamViewer
TeamViewer: 1,22 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 8: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 1,85 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 7: IONOS
IONOS: 2,20 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 6: 1&1
1&1: 2,52 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 5: Nagarro SE
Nagarro SE: 2,64 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 4: Nordex
Nordex: 4,11 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 3: freenet
freenet: 5,08 Prozent
Quelle: freenet
Platz 2: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 6,09 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 14,74 Prozent
Quelle: SMA Solar
