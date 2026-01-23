DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -2,9%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.185 +0,1%Euro1,1737 -0,2%Öl64,33 -0,1%Gold4.945 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus

aktualisiert 23.01.26 08:57 Uhr

Japans Notenbank hält Leitzins stabil. Oracle-Aktie: Neue US-Firma für TikTok steht. Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt. JPMorgan: Trump reicht wegen Kontoschließungen Klage ein. Tesla-Chef Musk: Optimus soll Ende 2027 in den Verkauf kommen.

Marktentwicklung


Am Freitag dürfte am deutschen Aktienmarkt eine Stabilisierung einsetzen.

Der DAX wird nur wenig verändert erwartet.
Der TecDAX bewegt sich vorbörslich ebenso nur wenig.

Nach der Erleichterung über Donald Trumps Kehrtwende in der Grönland-Frage lässt der Aufwärtsdrang der Märkte am Freitag deutlich nach. Trotz der kräftigen Erholung am Vortag endet damit eine von Unsicherheit geprägte Handelswoche, in der der deutsche Leitindex bislang 1,6 Prozent eingebüßt hat. Zu Wochenbeginn hatte US-Präsident Trump die Märkte mit neuen Zollankündigungen erneut unter Druck gesetzt. "Ruhe bewahren, absichern und weitermachen", rät am Morgen Barclays-Analyst Emmanuel Cau laut der Deutschen Presse-Agentur. Die schnelle Entspannung im Grönland-Konflikt spreche dafür, dass die Trump-Regierung nur eine geringe Toleranz gegenüber stark belasteten Finanzmärkten habe.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Alibaba-Aktie profitiert: Strategischer Coup im KI-Markt - Chip-Sparte T-Head soll an die Börse
AlibabaBASFGold-RekordIntelNovo NordiskUbisoftVW

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

22.01.26Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
21.01.26Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
20.01.26Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street schließt tiefrot -- Netflix-Bilanz im Blick -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
19.01.26US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
16.01.26DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten