DAX24.596 -0,4%Est505.866 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,1%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.325 +1,3%Euro1,1707 -0,2%Öl64,08 +0,1%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt
Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Analysteneinschätzung

Rheinmetall-Aktie dennoch etwas tiefer: Barclays sieht langfristig weiteres Potenzial

21.01.26 09:32 Uhr
Rheinmetall-Aktie leicht im Minus: Barclays sieht weiter starkes Wachstumspotenzial | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays bleibt für die Rheinmetall-Aktie optimistisch und verweist auf starke Wachstumsperspektiven über das nächste Jahrzehnt hinaus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.906,50 EUR 11,50 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent.

Wer­bung

Via XETRA notiert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,26 Prozent tiefer auf 1.904,00 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen