Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Heute zogen sich die Anleger in New York zurück.
Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1,76 Prozent tiefer bei 48.488,59 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,081 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49.466,70 Zählern und damit 0,218 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (49.359,33 Punkte).
Der Dow Jones verzeichnete bei 49.005,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48.428,13 Einheiten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48.134,89 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 46.706,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, stand der Dow Jones bei 43.487,83 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,220 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49.633,35 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 47.853,04 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 2,24 Prozent auf 338,43 USD), Coca-Cola (+ 1,86 Prozent auf 71,75 USD), Procter Gamble (+ 1,71 Prozent auf 147,00 USD), Merck (+ 0,57 Prozent auf 109,45 USD) und Boeing (+ 0,53 Prozent auf 249,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil 3M (-6,96 Prozent auf 156,12 USD), IBM (-4,68 Prozent auf 291,35 USD), NVIDIA (-4,38 Prozent auf 178,07 USD), Apple (-3,46 Prozent auf 246,70 USD) und American Express (-3,45 Prozent auf 352,19 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 61.523.935 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
