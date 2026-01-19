DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.292 -4,0%Euro1,1723 +0,6%Öl64,07 -0,2%Gold4.764 +2,0%
0:2 in London: Dortmund unterliegt Tottenham

20.01.26 22:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,29 EUR -0,04 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat im Kampf um den direkten Einzug ins Champions-League-Achtelfinale einen harten Rückschlag kassiert. Beim kriselnden Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur verlor der Tabellenzweite der Bundesliga in Unterzahl mit 0:2 (0:2). Die Tore für die vor allem in der ersten Hälfte furiosen Spurs erzielten Cristian Romero (14. Minute) und Dominic Solanke (37.).

Nach einer Roten Karte für Daniel Svensson (24.) musste die Borussia im verregneten London mehr als eine Stunde mit zehn Spielern auskommen. Vor dem letzten Spiel der Ligaphase in der kommenden Woche gegen Inter Mailand deutet sehr vieles darauf hin, dass der BVB für die Runde der besten 16 Teams den Umweg über die Playoffs nehmen muss.

Tottenham geht früh in Führung

Nach zwei Spielen mit Joker-Einsätzen stand Serhou Guirassy beim Team von Trainer Niko Kovac mal wieder in der Startelf. Gegen die angeschlagenen Spurs, die zuletzt vom eigenen Publikum ausgepfiffen wurden und große Verletzungssorgen haben, wollte der BVB eigentlich früh Druck machen. Das klappte nicht. Nach einer Tottenham-Ecke bekamen die Westfalen den Ball nicht geklärt. Wilson Odobert passte den Ball scharf in die Mitte und Romero traf zum 1:0.

Die Führung gab den Gastgebern, bei denen Trainer Thomas Frank mächtig in der Kritik steht, Aufwind. Dass die Londoner fünf Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen haben und in der englischen Premier League nur auf Platz 14 stehen, merkte man ihnen nicht an. Tottenham drückte, der BVB hatte große Probleme.

Rot für den BVB nach VAR-Einsatz

Und die wurden noch größer. Svensson traf ganz leicht den Ball, aber auch Odobert mit gestrecktem Bein und offener Sohle. Der schwedische Schiedsrichter Glenn Nyberg gab zunächst Gelb. Nach Ansicht der Videobilder revidierte er seine Entscheidung und schickte seinen Landsmann vom Platz.

In Unterzahl mühte sich der BVB um Stabilität, doch die Spurs ließen das nicht zu. Erneut bereitete der auffällige Odobert über rechts vor. Der 21-Jährige tunnelte Borussen-Innenverteidiger Waldemar Anton und in der Mitte traf Solanke zum 2:0.

Guirassy zur Pause raus

Offensiv fand die Borussia quasi gar nicht statt. Guirassy trabte von links nach rechts, versuchte, Räume zuzulaufen. In gefährliche Positionen kamen er und seine Angriffskollegen nicht. Zur Halbzeit stand es nach Torschüssen 11:0 für Tottenham.

Für den zweiten Durchgang nahm Kovac in Guirassy und Julian Brandt zwei Offensivspieler runter und brachte in Emre Can und Julian Ryerson Defensivmänner. Die Dortmunder kamen nun besser in die Zweikämpfe und hielten die Spurs erfolgreicher vom eigenen Tor fern.

Der BVB zeigte sich zudem häufiger in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Wirklich gefährlich wurde der Revierclub aber kaum. Ein Ryerson-Freistoß flog rund einen Meter am Tottenham-Tor vorbei. Der ebenfalls später eingewechselte Fábio Silva traf den Ball in guter Position nicht richtig. Nico Schlotterbeck scheiterte per Kopf an Spurs-Keeper Guglielmo Vicario. Auf der Gegenseite verhinderte Kobel gleich bei mehreren Tottenham-Chancen den dritten Gegentreffer./the/DP/he

