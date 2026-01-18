DAX25.003 -1,2%Est505.939 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -3,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.015 -0,8%Euro1,1634 +0,4%Öl63,77 -0,7%Gold4.670 +1,6%
BVB ohne Sabitzer gegen Tottenham - Zwei Rückkehrer

19.01.26 14:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,38 EUR -0,02 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss beim Champions-League-Spiel in London gegen Tottenham Hotspur weiter ohne Marcel Sabitzer auskommen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte beim Abschlusstraining in Dortmund wegen Wadenproblemen und wird nicht mit in die englische Hauptstadt reisen.

Die beiden Abwehrspieler Ramy Bensebaini und Aarón Anselmino stehen Trainer Niko Kovac an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) dagegen wieder zur Verfügung. Bensebaini hatte beim 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli am Samstag wegen einer Grippe gefehlt. Anselmino war wegen Oberschenkelproblemen ausgefallen.

Der BVB will in London einen Schritt in Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation machen. Vor der Partie des vorletzten Spieltags der Ligaphase liegen die Westfalen mit elf Punkten auf dem zehnten Platz und damit direkt vor den punktgleichen Spurs. Die besten acht Mannschaften ziehen direkt in die Runde der besten 16 Teams ein./the/DP/men

