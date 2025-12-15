DAX24.260 +0,3%Est505.759 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -2,4%Nas23.115 -0,3%Bitcoin73.489 -2,2%Euro1,1758 +0,2%Öl60,17 -1,7%Gold4.296 -0,1%
AKTIE IM FOKUS 2: Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte

15.12.25 17:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,26 EUR -0,02 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Manchester United
13,00 EUR -0,28 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Weitere Details.)

MAILAND (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Juventus Turin (Juventus Football Club Spa Az nominativa) steuern am Montag dank Übernahmespekulationen auf ihren bislang größten Kursanstieg in diesem Jahr zu. Am späten Nachmittag wurden die Aktien des italienischen Fußballclubs 16 Prozent höher mit 2,544 Euro und damit auf ihrem höchsten Niveau seit drei Wochen gehandelt. Angetrieben wurden sie von einem Übernahmeangebot des Kryptowährungs-Investors Tether für die "Bianconeri", welches die Investmentgesellschaft Exor allerdings direkt ablehnte.

Tether hatte am späten Freitagabend ein reines Barangebot unterbreitet, um die 65-prozentige Beteiligung von Exor, der Holding der Familie Agnelli, für 2,66 Euro pro Aktie zu erwerben. Der Mehrheitsinhaber wies das Angebot jedoch umgehend zurück und signalisierte, dass man keine Absicht habe, die Anteile an Tether oder einen anderen Käufer zu veräußern.

Trotz des Kursanstiegs am Montag liegt der Kurs der Juventus-Aktie aktuell rund 15 Prozent unter dem Niveau von Ende 2024. Vom im September 2018 erreichten Rekordhoch ist das Papier meilenweit entfernt. Damals war das Papier bereinigt um den Effekt einer Aktienzusammenlegung mehr als elf Euro wert. Da der Kurs danach rasant gefallen ist, wurden 2024 Aktien im Verhältnis 10 zu 1 zusammengelegt. Das heißt aus zehn Aktien wurde ein neues Papier. Damit ging der Kurs optisch nach oben.

Aktuell plant das Unternehmen eine Kapitalerhöhung um rund 100 Millionen Euro. Mit dem Geld will Juventus Turin Schulden abbauen. An der Börse wird der italienische Fußballclub mit rund 970 Millionen Euro bewertet. Zum Vergleich: Der britische Verein Manchester United kommt auf einen Börsenwert von umgerechnet etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro, und der deutsche Fußballclub Borussia Dortmund (BVB) (BVB (Borussia Dortmund)) auf 360 Millionen Euro.

Ein wenig Rückenwind gab es zu Wochenbeginn wegen der Spekulationen um Juventus Turin auch für die BVB-Aktien, die in der Spitze 1,7 Prozent gewannen - ohne einen sportlichen Erfolg am Wochenende. Beim Auswärtsspiel in Freiburg kam der Club nur zu einem 1:1-Unentschieden und bleibt damit auf Platz 3 in der Bundesliga. Juventus hatte am Sonntag in Bologna einen Auswärtssieg geholt, steht in der Serie A aber nur auf Platz 5 - außerhalb der Champions-League-Ränge./tih/ag/mis/zb/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

