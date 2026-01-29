WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 12. Februar 2026

FREITAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz)

07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen

07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025

11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

08:50 DEU/AUS: Börsenstart des österreichischen Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25

07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26

08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25

09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25

09:00 AUS: BIP Q4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26

10:00 DEU: BIP Q4/25 (Schnellmeldung)

10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25

12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Bilanz-Pk Immobilienkreditvermittler Interhyp (online)

13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin

EUR: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026

MONTAG, DEN 2. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gea Group, Pre-Close Call

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied)

Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme.

+ 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz

BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel

18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast

Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.

19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt

Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.

DIENSTAG, DEN 3. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen

22:15 USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen

23:00 USA: Teradyne, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q4-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 1/26

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie , Hannover

CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia

MITTWOCH, DEN 4. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M.

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Services Index 1/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin

09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart

11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg

13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München

U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

DONNERSTAG, DEN 5. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung))

07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen

07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen

07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz)

12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

15:00 DEU: Jahres-Pk Hyundai Europe, Frankfurt/M.

17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz

22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen

USA: KKR & Co, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Fortinet, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

FREITAG, DEN 6. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen

07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

MONTAG, DEN 9. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

USA: Loews, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: BIP Q4/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen

Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.

DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung (11.00 Uhr)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen

22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26

09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg

DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen

MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen

07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

07:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Realeinkommen 1/26

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung

07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 DEU: Cancom, Q4-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung

11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung

12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

USA: FedEx, Investor Day

USA: PG&E, Q4-Zahlen

USA: Baxter International, Q4-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25

11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart

11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven

18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel

BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia

