Börsenfeiertage

Die weltweit größte und bekannteste Börse ist sicherlich die New York Stock Exchange - Heimatbörse vieler der angesehensten Unternehmen. Letzteres gilt auch für die New Yorker Börse NASDAQ, die sich ebenfalls international einen Namen gemacht hat. Selbstverständlich gibt es auch in den Vereinigten Staaten nationale Feiertage an denen die entsprechenden Börsenplätze, so auch New York, geschlossen bleiben.

• Die New Yorker Börse ist an zehn Tagen im Jahr geschlossen

• Die meisten Börsenfeiertage fallen mit nationalen Feiertagen zusammen

• In den USA fallen viele Feiertage auf einen Montag



Erste Jahreshälfte: Von Martin Luther King bis Freedom Day

Wie in Deutschland gilt auch in den USA Neujahr, der erste Tag des neuen Jahres, als gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag bleiben die Börsen grundsätzlich geschlossen.

In den Vereinigten Staaten gibt es zusätzlich noch viele Nationalfeiertage, an denen Geschäfte, Banken und Börsen geschlossen bleiben. So findet Mitte Januar, am dritten Montag des Monats, der Martin- Luther-King-Day statt. Im Jahr 2026 war das der 19. Januar. Der Tag erinnert an den ermordeten Bürgerrechtler, entsprechend wird an diesem Tag kein Handel betrieben.

Nach dem dritten Montag im Januar, ist der dritte Montag im Februar der nächste Feiertag und wird zu Ehren des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten George Washington abgehalten. 2026 fällt der handelsfreie "President's Day" auf Montag, den 16. Februar.

Anders als in Deutschland ist der Karfreitag ("Good Friday") in den USA kein bundesweiter gesetzlicher Feiertag. Die New Yorker Börsen bleiben an diesem Tag jedoch geschlossen; im Jahr 2026 fällt der Good Friday auf den 3. April.

Am letzten Montag im Mai findet in den USA der Memorial Day statt, welcher der Ehrung der gefallenen Soldaten der Nation dient. Auch an diesem Tag setzt der Börsenhandel aus. Im Jahr 2026 ist dieser Tag der 25. Mai.

Im Monat darauf wird der Freedom Day gefeiert, auch Juneteenth genannt. Der Tag soll auf die Geschichte der Afroamerikaner aufmerksam machen und erinnert an die Befreiung aus der Sklaverei. Er findet immer am 19. Juni statt, die Börsen bleiben dann geschlossen.

Zweite Jahreshälfte: Vom Nationalfeiertag bis Weihnachten

Seit dem 4. Juli 1776 feiern die US-Amerikaner ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone. Dieser Tag wird meist durch große Feuerwerke zelebriert. Da der 4. Juli 2026 auf einen Samstag fällt, wird der Unabhängigkeitstag bereits am Freitag, den 3. Juli als Feiertag begangen.

Was in Deutschland am ersten Tag im Mai als Tag der Arbeit gefeiert wird, wird in den Vereinigten Staaten am ersten Montag im September nachgeholt. Auch hier werden die Rechte und Freiheiten der Arbeitnehmer gefeiert und der Tag daher als handelsfreier Tag im Kalender eingetragen. 2026 ist dies der 7. September.

Anders als am Erntedankfest gedenken die US-Amerikaner an Thanksgiving der erfolgreichen Überfahrt und der sicheren Ankunft in der neuen Welt. An diesem Tag kommen in den Vereinigten Staaten die Familien zusammen, typischerweise zu einem großen Essen. Im Jahr 2026 fällt Thanksgiving auf den 26. November. Deshalb ist auch dieser Tag in den USA ein handelsfreier Tag.

Zu guter Letzt ist da noch Weihnachten, denn genau wie in Deutschland und vielen Teilen der Welt, feiern die US-Amerikaner dieses Fest. Die Börsen des Landes bleiben deswegen allerdings nur am 25. Dezember geschlossen.

Verkürzter Handel: Halbtagsöffnungen an den New Yorker Börsen

Am 3. Juli, dem Tag vor dem nationalen Unabhängigkeitstag, bieten die New Yorker Börsen ihre Geschäfte üblicherweise nur halbtags an. Sowohl die NASDAQ als auch die NYSE schließen um 13 Uhr Ortszeit. 2026, wo der Unabhängigkeitstag an der Börse aber ausnahmsweise einen Tag früher gefeiert wird, bleibt der Markt komplett geschlossen.

Verkürzte Handelszeiten gibt es am Tag nach Thanksgiving. Am 27. November 2026 schließen die New Yorker Börsen bereits um 13 Uhr Ortszeit.

Auch am Tag vor dem US-amerikanischen Weihnachtsfest, das in den USA am 25. Dezember gefeiert wird, findet der Handel nur halbtags statt. Die Börsen schließen am 24. Dezember 2026 also ebenfalls früher, um 13 Uhr Ortszeit.

Handelszeiten: In Deutschland handeln die US-Amerikaner nachmittags

Der Börsenhandel beginnt in den Vereinigten Staaten morgens um 9:30 Uhr und läuft bis 16 Uhr am Nachmittag. Durch die Zeitverschiebung startet der US-Handel bei uns daher am Nachmittag, um 15:30 Uhr, dieser geht dann bis 22 Uhr. Während der Zeitumstellungsphase im Frühjahr und Herbst verschiebt sich der Handelsstart in Deutschland kurzzeitig auf 14:30 Uhr (und Handelsschluss 21 Uhr), da die Uhren in Europa und den USA zu unterschiedlichen Zeitpunkten umgestellt werden. Dies sind die Kernhandelszeiten, vor- und nachbörslicher Handel ausgeschlossen.

