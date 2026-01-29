DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.333 -1,9%Euro1,1934 -0,3%Öl69,70 -1,6%Gold5.218 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten

30.01.26 04:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Alle Meldungen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX werden mit journalistischer Sorgfalt erarbeitet. Bei der Erstellung der Meldungen wird regelmäßig das Sechs-Augen-Prinzip (Erstellung, Prüfung, zusätzliche Freigabe) angewendet. Jede/r Redakteur/in der dpa-AFX unterzeichnet einen internen Code of Conduct, der spezifische dpa-AFX Regelungen zur Wahrung der publizistischen Unabhängigkeit vorgibt und deren Einhaltung dpa-AFX individuell mit einem externen Audit überprüfen lassen kann.

Wer­bung

Meldungen zu Anlageempfehlungen/Finanzanalysen von Dritten fassen diese lediglich zusammen bzw. geben sie in Auszügen wieder. Die Meldungen stellen aber weder eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Abschluss bestimmter Finanzgeschäfte dar.

Darüber hinaus ersetzen sie nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Daher ist jegliche Haftung für Schäden aller Art (insbesondere Vermögensschäden), die bei Verwendung der Meldungen für die eigene Anlageentscheidung unter Umständen auftreten, ausgeschlossen. Auf den Inhalt der Finanzanalyse/Anlageempfehlungen selbst hat dpa-AFX keinen Einfluss, verantwortlich dafür ist ausschließlich das jeweils für die Erstellung verantwortliche Unternehmen.

Hinweise zu etwaig bestehenden Interessen bzw. Interessenkonflikten hinsichtlich der Finanzinstrumente, auf die sich die Meldungen der dpa-AFX beziehen, werden auf der folgenden Internetseite offengelegt: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html