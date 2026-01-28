DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,92 -6,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin70.458 -5,4%Euro1,1969 +0,1%Öl70,65 +2,8%Gold5.394 -0,4%
Am oberen Ende der Spanne

IPO: ASTA Energy legt Ausgabepreis für Börsengang fest

29.01.26 21:04 Uhr
ASTA Energy vor Börsengang: Ausgabepreis für IPO steht fest | finanzen.net

Der österreichische Kupferspezialist ASTA Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, hat für den Börsengang in Frankfurt am Freitag einen Angebotspreis von 29,50 Euro je Aktie festgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
146,35 EUR 3,05 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Preis liegt damit am oberen Ende der vor wenigen Tagen angekündigten Preisspanne von 27,50 bis 29,50 Euro. Insgesamt würden 6,45 Millionen Aktien platziert, davon 4,24 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Wer­bung

Basierend auf dem Angebotspreis rechnet die Gesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von rund 420 Millionen Euro. Der Streubesitz soll bei rund 39 Prozent liegen. ASTA erwartet laut Eigenangaben einen Bruttoemissionserlös von rund 125 Millionen Euro, einschließlich Umplatzierungen und Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) belaufe sich das Platzierungsvolumen auf 190 Millionen Euro.

Tojner bleibt Mehrheitseigentümer

Nach dem Börsengang sollen die beiden bisherigen Eigentümerfirmen ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH, die von Tojner kontrolliert werden, gemeinsam Mehrheitsaktionäre bleiben. Der kombinierte Anteil belaufe sich auf etwa 54,7 Prozent - unter der Annahme, dass die Mehrzuteilung komplett ausgeschöpft wird.

Das Unternehmen hat sich bereits im Vorfeld des IPO die Unterstützung prominenter Geldgeber gesichert. Siemens Energy sowie mehrere Fonds hätten sich verpflichtet, Aktien im Wert von insgesamt rund 55 Millionen Euro zu zeichnen. Siemens Energy alleine steuere rund 25 Millionen Euro bei. Die Zuteilung an Privataktionäre betrage rund 1,2 Prozent des gesamten Platzierungsvolumens.

Wer­bung

/bel/kre/APA/he

Wien/Oed-Öhling (dpa-AFX)

