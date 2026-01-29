DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.473 -1,7%Euro1,1935 -0,3%Öl69,74 -1,6%Gold5.238 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Januar

30.01.26 05:59 Uhr

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar

Kernverbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: +2,2% gg Vj

Wer­bung

zuvor: +2,4% gg Vj

*** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: -0,4% gg Vj

zuvor: -2,7% gg Vm

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis

(09:30 BI-PK)

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

3. Quartal: +0,5% gg Vq

Wer­bung

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,5% gg Vm/-1,9% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember

*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj

3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

Wer­bung

HVPI

PROGNOSE: +2,6% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +10.000 gg Vm

zuvor: +3.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4. Quartal: 0,0 gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vj

3. Quartal: +0,3 gg Vj

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj

*** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar

PROGNOSE: 44,0

zuvor: 43,5

19:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem spricht beim Lunch der

University of Arkansas

*** - US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur

Vermeidung eines Shutdown läuft ab

*** - Länderrating Japan (Scope)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)